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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Hatay'da bomba yüklü kamyon ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyadan terör tehdidi nereden gelirse gelsin, Tayyip Erdoğan'ın talimatı açıktır, geldiği yeri boğmak namusumuzdur." dedi. Türkiye'nin PKK, FETÖ ve IŞİD başta olmak üzere, tüm terör örgütleriyle mücadele ettiğine değinen Soylu, bir ilde düzenlenecek terör saldırısında kullanılmak üzere Hatay'dan ülke sınırları içerisine sokulmak istenen bomba yüklü aracın jandarma birimlerince yakalandığına ve operasyonda IŞİD'li bir teröristin gözaltına alındığını bildirdi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Hatay'da bomba yüklü kamyon ele geçirildi

Bazı HDP'li milletvekillerinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinden çıkarılması talebiyle yapmak istedikleri yürüyüşe izin vermediklerini bildiren Soylu, HDP'li milletvekillerinin, milletin vekilleri olmadığını, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın ve Kandil'in vekilleri olduğunu ifade etti.

Soylu, "Bugün de 40 milletvekili Diyarbakır'da yürüyeceklermiş. Ama rezalet nedir biliyor musunuz? Benim Diyarbakırlı hemşehrilerim onlara sahip çıkmadı biliyor musunuz? Yalnız kaldılar, terör yalnız kaldı, Türkiye'yi karıştırmak istediler, yalnız kaldılar." diye konuştu.

Türkiye'nin engellemelere rağmen birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini vurgulayan Soylu, halkın verdiği destekle bugün dik bir şekilde yürüdüklerini kaydetti.

"TAHAMMÜL EDİLEBİLECEK BİR ŞEY DEĞİL"

PKK'lı teröristlerin, 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarını dağa kaçırıp taciz ettiklerini anlatan Soylu, "Ben de iki evlat babasıyım, bir kızım var. Bu dayanılacak ve tahammül edilecek bir şey değildir. Yüksekova'da bir anne kolumdan tuttu, 'Ben kızımın kokusunu özledim, ne olursun bana kızımı getir.' dedi. Allah'ınızı severseniz benim İçişleri Bakanlığım ne işe yarar o annenin o dileğini yerine getiremedikten sonra?" ifadesini kullandı.

Terörle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Soylu, ülkenin farklı noktalarında, kar kalındığının 4-5 metreye kadar ulaştığı yerlerde operasyonlar yapıldığını aktardı.

BOMBA YÜKLÜ KAMYON YAKALANDI

Bakan Soylu, "Girilemez" denilen tüm noktalara girildiğini vurgulayarak, "Etrafımızdaki coğrafyadan terör tehdidi nereden gelirse gelsin, Tayyip Erdoğan'ın talimatı açıktır, geldiği yeri boğmak namusumuzdur." dedi.

Türkiye'nin PKK, FETÖ ve IŞİD başta olmak üzere, tüm terör örgütleriyle mücadele ettiğine değinen Soylu, bir ilde düzenlenecek terör saldırısında kullanılmak üzere Hatay'dan ülke sınırları içerisine sokulmak istenen bomba yüklü aracın jandarma birimlerince yakalandığına ve operasyonda IŞİD'li bir teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Etiketler; #İçişleri Bakanı #süleyman soylu
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