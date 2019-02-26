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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: İstanbul'da DHKP-C'li 7 terörist sığınakta yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da emniyetimiz sabaha karşı çok önemli operasyon gerçekleştirdi. DHKP-C'nin 7 aranan teröristi sığınakta ele geçirildi." dedi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: İstanbul'da DHKP-C'li 7 terörist sığınakta yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da emniyetimiz sabaha karşı çok önemli operasyon gerçekleştirdi. DHKP-C'nin 7 aranan teröristi sığınakta ele geçirildi." dedi

Etiketler; #istanbul #DHKP-C
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