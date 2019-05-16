İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TGRT Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Soylu'nun açıklamasından satır başları şöyle;



TBMM'deki saldırı girişimi

Öncelikle DHKP/C'ye bakmak gerekir. DHKP/C içerisinden istihbarat almak zor. Uluslararası ve içeride DHKP/C'yi besleyenler var. DHKP/C'nin tüm yönetici komitesi ve yapılanmaları avukatlanma komitesi bunların çözüldü. Avukatlarına yapılan operasyonla ilgili büyük darbe aldılar. DHKP/C gibi terör örgütlerinin önemli özellikleri var. Bürokrasi, devlet adamları ve iş caimasına yönelik saldırıları söz konusu oldu. Bir de beslendikleri yer var 'kırsal'. Tunceli-Dersim bölgesinde konuşlandırılırlar genelde. Tunceli bölgesinde ve kırsalda bir tane DHKP/C kalmadı. Yurt içinde DHKP/C'li bir tane bile yöneticileri yok, hepsi imha edildi. DHKP/C memur yapılanması ve siyasilerle ilişkiler içerisinde. Özellikle CHP'lileri de uyardık 5 belediyeye DHKP/C'li koymuşlardı uyarılarımızla çıkarttılar onları. MİT ve Emniyet istihbaratımız birlikte çok başarılı operasyonlar yaptı ve bilgiler ve geçmişe dönük takipler yapıldı. İdil'den Grup Yorum'a kadar legal yerlere de kendilerini yerleştirebiliyorlar.

TBMM'de DHKP/C'lilerin Mahmut Tanal ile bağlantısı var ve başka bir kaç milletvekili ile de var.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilk bu açlık grevi yapanlara darbeyi vurduk.

DHKP/C'de örgüt talimat vermedikçe konuşmazlar. Savcı Selim Kiraz benzeri birşey yapabilirlerdi. Ama TBMM'ye girmesi kolay birşey değil. Meclis güvenliği ile ilgili büyük bir çalışma yaptık. 3 defa geniş toplantı yaptık Meclis'e güvenlik önerimizi sunduk. Ben dışardan gelecek saldırıları düşünmek zorundayım. Milletvekillerine saldırıyı düşünmek zorundayım. Tek tek çalışıldı ve maddeler ortaya koyuldu. Dışardan içerdeki odalara kadar tek tek güvenlik tedbirleri ciddi şekilde alındı. Bu tedbirler çerçevesinde bu iki DHKP/C'li yakalandılar.



'Özellikle son 1 hafta 10 gündür Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz'

Herkes İstanbul ve Ankara'da tüm Türkiye'de arkadaşlarımız alarm vaziyetindeler. Çok dikkatli ve önemli bir iş çıkardılar. Bu tehdidi burada söyleyemiyorum ama ciddi bir tehdit.

Türkiye'de onlarca saldırı engelleniyor çoğundan kimsenin haberi olmuyor. Türkiye'nin güvenlik kuvvetlerine teşekkür etmek gerekirken şaşı bakışı biraz ucuzculuk olarak görüyorum.



Ankara-Çubuk'ta cenazede gerçekleşen Kılıçdaroğlu'na saldırı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda dışardan gelenler var denildi, bir kişi gösterin dışardan gelen. Dışardan gelen bir kişi bile yok gelen. Kılıçdaroğlu'nun koruma amirinin koruma kursu yoktu. Bunları biz şimdi kursa aldık eğitimsizdi. Polis amirine 'koruma' dedikten sonra esas sorumluluk koruma amirine düşer. Kritik duruma göre önlem ve ilgili kişilere ulaşması gereken kendisidir. Kılıçdaroğlu saldırısı hakkında soruşturma da devam ediyor.



Devlet yönetiminde sürekli beklentimizdir. Ekonomi ve güvenlik konusunda devlet yönetiminde zayıflık oluşturmak isterler. Şu çok net buna karşı hukuk çerçevesinde gerekenleri yapıyoruz. Adalet yürüyüşü yaptılar ve bir kişinin burnu kanamadı bunun güvenliğini biz sağladık. Tekin Bingöl ile koordinasyonlu çalışarak güvenlik güçlerimizle korunmalarını sağladık. Ayrıca bu adalet yürüyüşünde saldırı da önlendi.



'Binali Yıldırım mağdur oldu' sözleri ve seçim açıklamaları

Bu seçim hariç, CHP her girdiği seçimde seçim öncesi ve sonrasında 'hırsızlık var' der. Bilgisayar hileleri, uçucu mürekkepler böyle aklımıza bile gelmeyecek saçma sapan bahaneler üretiyorlar. Bir tek bu seçimde birşey söylemediler. Halk evleri seferber olurdu, oy ve ötesi seferber olurdu, bir de kendileri olurdu bu seçim de bunlar olmadı. İstanbul seçimi için düzeltilen seçim kurulu başkanları eski alışkanlıklarıyla kaymakamın verdiği listeyi aldılar. TV'de bunların avukatları seçim kurulu hakkında çıkıp yalan yanlış konuşuyorlar bu da doğru değil.



YSK'nın son kararı olsa partilere seçim kurulu başkanlarını verecek olsaydı bugün bunları konuşuyor olmazdık. Yalnız bunların isimlerini verseydi FETÖ bağlantısı olup olmadığını verirdik. 230 bin memurun kaydını biz sarı zarflarla verdik. Burada bize sormadan hangi memurun nereye verildiğini hangi sandığa verildiğini bilemeyiz ki. 83 bin bal gibi oyu Binali Yıldırım'ın karşısında oy sıfır olarak yazılmış. İşte neden çalınmış diyorum onları. Bunu yapan sandık başkanları. Bunu yapan sandık kurulu başkanları. Milletimin oylarını başka partilere yazmışlar. Bunu sandık kurulu başkanları dışında kimse yapamaz. Bu konuda tek hak iddia edemeyecek kurum CHP'dir. Bizim geçmişimizde oy hırsızlığı hiç olmadı. Sandık kurulu üyesinin başkanı sandık kurulu başkanıdır. 200 sandıklık hile yapılacak alan bulabilirler. CHP akrabası sandık başkanları var. Bu hile metodu bunlara net bir şekilde anlatılmış. Bu metotların hepsi kullanılmış. Oylar 27 bin 500 den 13 bin oya nasıl düşer? Farkı düşerse ikisinde de düşer. Sapma bunda %1-2 olur. Geninde hile olanlar bunu yaparlar.



Sandık görevlilerinin FETÖ ilişkisi

700 sandık görevlisi FETÖ ile ilişkili. Türkler tarih boyunca seçimde başarılıdır. Bu tip hileler hariç dış ülkelerden gelen gözlemciler gelip desinler ki siz başarısızsınız. İlçelerde ve muhtarlıklarda fark yok. Binali Bey'in hakkını yediler. Bunu İstanbul genelinde uyguladılar bilgisayar hilesi ile artı sandık kurulu başkanları ile bu iklimi oluşturdular. Kadıköy'de nasıl oylar kullanıldı ben endişe içindeyim mesela.



Ayrıntılar gelecek...