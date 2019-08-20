İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasına dair yaptığı ilk açıklamada "Hukukun ve demokrasinin en temel görevi, milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemektir. Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler." dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyele başkanlarının görevden alınması ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Bakan Soylu, şunları söyledi:



"Hukukun ve demokrasinin en temel görevi, milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemektir.



Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler.



Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler, elbette ki büyük bir hata işlemektedir.



Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılır. Terörü ve terörizmi özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara da devletin, kuralların, hukukun ve Anayasa'nın sessiz kalmasını beklemek son derece yanlıştır."



ulusal.com.tr