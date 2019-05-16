İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TGRT Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Soylu'nun açıklamasından satır başları şöyle;



TBMM'deki saldırı girişimi

Öncelikle DHKP/C'ye bakmak gerekir. DHKP/C içerisinden istihbarat almak zor. Uluslararası ve içeride DHKP/C'yi besleyenler var. DHKP/C'nin tüm yönetici komitesi ve yapılanmaları avukatlanma komitesi bunların çözüldü. Şu anda kırsalda bir örgüt yöneticisi yok, hepsi imha edildi.





Ayrıntılar gelecek...

