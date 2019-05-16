İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TGRT Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Soylu'nun açıklamasından satır başları şöyle;
TBMM'deki saldırı girişimi
Öncelikle DHKP/C'ye bakmak gerekir. DHKP/C içerisinden istihbarat almak zor. Uluslararası ve içeride DHKP/C'yi besleyenler var. DHKP/C'nin tüm yönetici komitesi ve yapılanmaları avukatlanma komitesi bunların çözüldü. Şu anda kırsalda bir örgüt yöneticisi yok, hepsi imha edildi.
Ayrıntılar gelecek...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TGRT Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.