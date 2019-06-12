İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FOX TV muhabiri ile diyalogunun yer aldığı görüntüyü paylaştı. Soylu, muhabirin "Saadet Partisi lideri, pasaportunun terör gerekçesiyle iptal edilip yeniden verildiğini söyledi. Sizin cevabınız nedir?" sorusuna "Cevabım şu. FOX TV'yi seviyoruz. İlk önce FOX TV, şu elindeki yayını bir açıklasın. İstirham ediyoruz. Sevgili Portakal'ın söylediği şu yayın var ya... Hani 'gördüm' ve 'üzüldüm' dediği yayını açıklasın. Bizim cevabımız çok net." yanıtını verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından FOX TV'nin hesabını etikleyerek "İki haberi beraber vermek şartıyla" ifadelerini kullandı. Soylu, bir video da paylaştı.



Videoda, Bakan Soylu ile FOX TV muhabirinin diyalogu yer aldı.



Konuşmalar şu şekilde:



"FOX TV muhabiri: Saadet Partisi lideri, pasaportunun terör gerekçesiyle iptal edilip yeniden verildiğini söyledi. Sizin cevabınız nedir?



Bakan Soylu: Cevabım şu. FOX TV'yi seviyoruz. İlk önce FOX TV, şu elindeki yayını bir açıklasın. İstirham ediyoruz. Sevgili Portakal'ın söylediği şu yayın var ya... Hani 'gördüm' ve 'üzüldüm' dediği yayını açıklasın. Bizim cevabımız çok net.



FOX TV muhabiri: Saadet Partisi liderine ne diyorsunuz?



Bakan Soylu: Bizim cevabımız çok net. Arkadaşlar, ikisini beraber verecek misiniz?



FOX TV muhabiri: Ben soru sormaya geldim.



Bakan Soylu: Benim de soru sorma hakkım var. Şimdi siz eğer ikisini beraber verecekseniz şartlı söylüyorum.







FOX TV muhabiri: Dinleyelim cevabınızı.



Bakan Soylu: Hayır, şartlı söylüyorum. Şartlı söylemek zorundayım, çünkü ikisini beraber verirseniz. Yani biraz önce sevgili Fatih Portakal'ın televizyon programında açıkladığı ve oradaki arkadaşların bildiği bu hali oradan açıklarlarsa bunu da size açıklayayım.



FOX TV muhabiri: Benim görevim sadece soru sormak.



Bakan Soylu: Ama işte bir televizyon kanalı var. Onu da onlar değerlendirecekler. İçişleri Bakanı, böyle bir söz söylüyor."



ulusal.com.tr

