İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından tıraş olurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bakan Soylu, Koç Holding'e verdiği yanıtta "Ben tıraşımı Yunanistan’da olmam. Türkiye’de, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde, Kahtalı Mahmut Usta’da olurum. Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz. Bildiğimizi de bilirsiniz... @kocholding" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, tıraş olurken çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koç Holding'e yanıt verdi.



Soylu, şu ifadeleri kullandı:



"Ben tıraşımı Yunanistan’da olmam



Türkiye’de, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde, Kahtalı Mahmut Usta’da olurum



Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz



Bildiğimizi de bilirsiniz... @kocholding"



ulusal.com.tr



