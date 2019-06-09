İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koç Holding'e verdiği yanıtta "Ben tıraşımı Yunanistan’da olmam. Türkiye’de, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde, Kahtalı Mahmut Usta’da olurum. Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz. Bildiğimizi de bilirsiniz... @kocholding" ifadelerini kullandı. Soylu, tıraş olurken çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koç Holding'e yanıt verdi.



Soylu, şu ifadeleri kullandı:



"Ben tıraşımı Yunanistan’da olmam



Türkiye’de, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde, Kahtalı Mahmut Usta’da olurum



Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz



Bildiğimizi de bilirsiniz... @kocholding"



ulusal.com.tr



