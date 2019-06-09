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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Koç Holding'e yanıt! Bu fotoğrafı paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koç Holding'e verdiği yanıtta "Ben tıraşımı Yunanistan’da olmam. Türkiye’de, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde, Kahtalı Mahmut Usta’da olurum. Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz. Bildiğimizi de bilirsiniz... @kocholding" ifadelerini kullandı. Soylu, tıraş olurken çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Koç Holding'e yanıt! Bu fotoğrafı paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koç Holding'e yanıt verdi.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben tıraşımı Yunanistan’da olmam

Türkiye’de, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde, Kahtalı Mahmut Usta’da olurum 

Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz

Bildiğimizi de bilirsiniz... @kocholding"

ulusal.com.tr

Etiketler; #süleyman soylu #yunanistan #türkiye #sultangazi #koç holding
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