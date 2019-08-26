İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuyumcuda çekilen fotoğrafı sonrası Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, Bakan Soylu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini paylaştı. Dede, Soylu'nun kayyum döneminde bir defa olsun belediyeye gitmediği gibi bölgeyi ziyaretlerinde de tek bir hediye dahi almadığını kendisine böyle bir hediye verilmediğini dediğini aktardı. Dede, Bakan Soylu'ya "Peki bu saldırıların sebebi nedir?" diye sorduğunu, Soylu'nun da "Köşeye sıkışan terör örgütü yandaşlarının iyice hırçınlaşarak itibar suikastine girişmesi" olarak açıkladığını paylaştı

Star Gazetesi yazarı Ersoy Dede, kuyumcuda çekilmiş fotoğrafla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü, görüşmede ne konuştuklarını açıkladı.



Dede, Bakan Soylu'nun söz konusu fotoğrafın her ile gittiğinde yaptığı gibi bir esnaf ziyareti sırasında çekildiğini belirtti.



Bu ziyaret sırasında da esnafın ürünlerine bakıp üzerine konuşulduğu belirtildi.



Dede, Soylu'nun kayyum döneminde bir defa olsun belediyeye gitmediği gibi bölgeyi ziyaretlerinde de tek bir hediye dahi almadığını kendisine böyle bir hediye verilmediğini dediğini aktardı.



Dede, Bakan Soylu'ya "Peki bu saldırıların sebebi nedir?" diye sorduğunu, Soylu'nun da "Köşeye sıkışan terör örgütü yandaşlarının iyice hırçınlaşarak itibar suikastine girişmesi" olarak açıkladığını paylaştı.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ



Ersoy Dede, "Ayrıca hem genel olarak kayyum dönemine ilişkin hem de bu son kuyumcu meselesine özel olarak içişleri bakanlığı müfettiş görevlendirdi. İşin aslını ortaya çıkarmak adına" diye yazdı.



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