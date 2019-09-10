Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan otoyollarda hız limitini artırma açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı Radyo Trafik Marmara yayınında ulaşıma dair son gelişmeleri değerlendirdi. Soylu otoyollardaki hız limitinin artırabileceğini belirtirken Fahri Trafik Müfettişliği ve korsan taşımacılığa ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Radyo Trafik Marmara’da her hafta Salı günleri yayınlanan Bilirkişi programına telefon bağlantısı ile katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ulaşıma dair önemli gelişmeleri anlattı.

Süleyman Soylu’nun açıklamaları şu şekilde:

"Trafik sadece bizim değil esas itibariyle bütün dünyanın uğraşı. Özellikle insan kaybında birçok kategoride ilkin içerisinde. Genç kayıplarında trafik maalesef birinci veya ikinci, genç insan kategorisindeki kayıplarda. Burada 2002 tarihinden itibaren Sn. Cumhurbaşkanımızın Türkiye’yi yönetmeye başlamasından itibaren Türkiye’de çok önemli bir altyapı yatırımı gelişti. Ve buna değinmeden, bunu görmeden fotoğrafın tamamını ifade edebilmek de çok zor ve bütün bunun üzerinden bir tarafta bölünmüş yollar, bir taraftan otobanlar-otoyollar, bir taraftan trafik yükünü paylaşan havalimanları, uçaklar ve diğer taraftan hızlı trenler... Bütün bunlarla birlikte gelişen standartlar, yol standartları… Bütün bunlarla birlikte Türkiye’de bu konunun vatandaşımız tarafından bir bilinçle ele alınmasının sağlanabilmesi... Tabi dünyayı da takip ediyorum, dünyadaki gelişmeleri de takip ediyoruz. Özellikle trafik konusunda alınması gereken önlemlerin nereye evrildiğini hep beraber görüyoruz.

“KAZALARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ SÜRÜCÜ HATASINDAN”

Kazaların büyük bir bölümü artık yol standartlarının kusurundan değil bu kazaların büyük bir bölümü maalesef sürücü hatasından kaynaklanmaktadır. Şunu görmek gerekir ki; eğer bunu azaltabilecek faktörleri devreye soktuğumuzda bunu rahat bir şekilde gerek trafik kazasındaki yaralanmaları, gerek ölümlü trafik kaza sayılarını, gerek trafik kazaları sonucunda ölümleri azaltabilmeyi imkânlı kılabiliyoruz. Bunu başarabiliyoruz ve bunu sağlayabiliyoruz. Bunun için: Bir; meseleyi hep Türkiye gündeminde tutmak, iki; aynı zamanda çeşitli kampanyalarla farkındalık oluşturmak ve esas itibari ile bizim kritik olarak gördüğümüz alanlara dokunabilmek. Örneğin; birinci kritik alanımız kaza kara noktaları idi ve bu kaza kara noktalarında biz ne yapmalıydık ve nasıl bir süreç ortaya koymalıydık? Ve biz kaza kara noktalarının tamamında 24 saat hem oradaki tedbiri hem güvenliği hem de uyarıyı artırmak esastı. Ve şükürler olsun kaza kara noktaları bizim en çok insanımızı, canımızı kaybettiğimiz alanlardı ve bunu neredeyse bir noktaya getirdik ve burada hükümetimizin ortaya koymuş olduğu bu konudaki azaltma konusundaki programlar ve planlar, biz de kendi bakanlığımız olarak Karayolları Trafik Strateji Belgesi diye bir belge oluşturduk. Biraz önce bahsettiğim kaza kara noktalarından yaya trafiğine kadar, trafikteki görünürlüğü artırmaya kadar hem personel sayısı olarak hem personelin kıyafeti olarak yani bir 18-19 bin personelden şu anda 26 bini aşan bir personele sadece emniyette 2 bin 500 personelden şu anda nerdeyse 5 bini aşan bir personelde jandarmaya geldik. Sadece bunu sağlamadık, aynı zamanda onların görünürlüklerini artırma konusunda da hem denetimlerini hem bu denetimlerindeki içreğin daha etkin olmasını sağlayabilecek adımlar attık. Bütün arkadaşlarımızla birlikte havadan denetimler yaptık, bu da görünürlük artırmadır. Drone denetimleri yaptık, bu da görünürlük artırmadır. Bütün bunların yanı sıra bir şey daha gerçekleştirdik. Bütün bunlarla birlikte görünürlüğü artırabilmek için ilk çıkardığımızda çok eleştiriye maruz kaldık ama maket trafik araçları koyduk. Şimdi maket trafik polisleri koyuyoruz. Yani insanların gördükleri zaman algılanabilir yakalanma duygusunu oluşturabilmek için, bu etkileşimi ortaya koyabilmek için bunları sağladık ve bunların bulunduğu alanlarda da geçmişte yaşanan trafik kazalarını çok azalttığımızı hem de önemli oranlar elde ettiğimizi burada söyleyebilirim. Bütün bunların yanı sıra trafikte en çok kaza yapan araçların sürücülerini eğitime aldık. Bütün bunların yanı sıra tüm sivil toplum örgütleri ile bir taraftan kamu spotları ile bir taraftan özellikle çocuklarımızı kırmızı düdük gibi kampanyalarımızla birlikte bu işin içerisine koymaya çalıştık. Bazı dönemleri fırsat bildik. Bayram dönemlerini, yılbaşı dönemlerini özellikle trafikte ilgili önemli günleri, okul başlangıç günleri ve burada elde ettiğimiz kampanyalarla trafik bilincini yine oluşturmaya çalıştık.

“GÜVENLİK TEŞKİLATIMIZ TOPYEKÛN BU MÜCADELENİN İÇERİSİNDE OLDU”

Elektronik denetim sistemi bu işin 21. asrında önümüzdeki yıllardaki en önemli ayaklarından bir tanesidir. Yani elektronik denetim sistemi. Daha önce TEDES diye bir sistem vardı. Yani ölçüsü belli değil, çok eleştirmek istemem ama ilkesi belli değil, kuralı belli değil, ne kadar süre içerisinde kimden ne kadar para alınacağı belli değil ve aynen bir deli dumrul vergisi gibi geçenden de geçmeyenden de alındığı bir sistemi ortadan kaldırdık. Türk Standartları Enstitüsü ile beraber bir çalışma yaptık. Hem bunun teknolojik altyapısını iyi oluşturduk hem de nereye ne zaman ne kadar olabileceği konusunda bir programlama gerçekleştirdik ve bunu mümkün olduğunca vatandaşımıza da ifade ederek önceden uyararak bunu ortaya koymaya çalıştık. Ve koymaya da çalışacağız bu arada. Bir güven ilişkisi kurmaya çalıştık bununla. Bir tuzak radar denilen uygulamanın kalkması ve eğer radar varsa bunu çok daha önceden tabelalar ile uyararak ortaya koyduğumuz bir irade ile gerçekleştirmeye çalıştık. Tabi en önemli mesele şu; güvenlik teşkilatımız topyekûn bu mücadelenin içerisinde oldu. Sadece trafik polislerimiz ve trafik jandarmalarımız değil aynı zamanda bütün bunlarla birlikte bir şeyi daha gerçekleştirdik. Tüm trafik polislerimiz ve trafik jandarmalarımızın yanı sıra polislilerimizi ya da emniyet gücümüzü aynı zamanda jandarmamızın tamamını da bu işe sevk eden dört temel kategori belirledik. Dedik ki onlara: ‘Siz emniyet kemeri takmayan gördüğünüz zaman bunu uyarıp ceza yazabilirsiniz.’ İki; slalom, drift, makas gibi trafiği tehlikeye sokacak adımları atan sürüş tehlikesini oluşturan araçlara ceza yazabilme kabiliyetine sahipsiniz, bu aynı zamanda bir kanun ehliyetidir. Bunun yanı sıra hız yapan yani belirlenen kuralların dışında hız yapan araçlara bunu yapabilme kabiliyetine sahipsiniz. Aynı zamanda dördüncü bir şey daha ekledik: yaya güvenliği ve yaya trafiği… Yaya trafiğinden de sorumlusunuz. Biz bundan da çok büyük bir verim aldığımızı bunu da denetimlerimizi en iyi noktaya taşıdığımızı ve bu denetimlerimiz sonucunda da özellikle mesela yaya trafiğinde yılbaşından bu güne kadar sizin de bahsettiğiniz gibi %34,5 üzerinde yaya ölümlerinde bir azalmayı elde ettiğimizi söyleyebilirim. İnşallah çok daha iyi bir noktaya gelecek, çünkü özellikle büyükşehirlerde zorlanıyoruz ama Anadolu’da buna çok büyük ölçüde riayet edildiğini arkadaşlarımız ile yaptığımız değerlendirmelerde büyük bir memnuniyetle takip ediyor ve öğreniyoruz.

“OTOYOLDAKİ HIZ LİMİTİNİ BİRAZ DAHA ARTIRABİLME İMKÂNINI ORAYA KOYMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Bizim meselemiz sürati düşürmek, hızı kontrol altına alabilmektir. Eğer sürati düşürüp hızı kontrol altına alabilirsek özellikle kazalardaki ölüm oranlarını ciddi bir şekilde azaltabiliriz ki bu bizim rakamlarımıza yansıyor. Ölümlü trafik kazaları dikkat ederseniz %28,5 yaralanmalı trafik kazaları yüzde 12,5 trafik kazalarındaki ölümlerde yaklaşık yüzde 31 bandında azaldı. Yılbaşından bugüne kadar… Demek ki trafik kazalarında da bir azalış var ama yüzde 12,5 fakat biz burada ölümlü trafik kazalarını %31 %31,5 seviyesinde azaltıyoruz. Bunu nasıl sağlıyoruz? Kurallara uymakla, aynı zamanda emniyet kemerini takmayı bir vesile ile Türkiye’de yaygın bir hale getirmekle sağlayabilmek fırsatına sahip olabiliyoruz. Eğer sürati azaltırsak, eğer emniyet kemerini takarsak, eğer cep telefonu ile konuşmayı ortadan kaldırabilirsek, aynı zamanda yaya ölümlerini azaltabilirsek bir de bunun üzerine bir şey daha ilave ettik o da şu özellikle motosiklet meselesi de şehirlerde çok büyük önem arz etmeye çalıştık, kaskı yaygınlaştırabilirsek bu ölümleri azaltabiliriz ve sakat kalmalı, ağır yaralanmalı trafik kazalarını da azaltabiliriz. Her gördüğümüz boş alanda hem bir kampanyayı hem bir denetimi hem ortak bilinci ortaya koymaya çalışıyoruz. Sadece bu kadar mı? Hayır, başka bir şey daha gerçekleştiriyoruz o da şu: Özellikle EDS ile birlikte otoyollarda şuna başladık ki bundan sonra başka yollarda da bunu plaka tanıma sistemlerimiz ile beraber gerçekleştirmeyi sağlayacağız, bu da bizim elimizde arkadaşlarımız bu yazılımı da yapıyor. Yaptığımız şu: Türkiye’nin tüm otoyollarında ortalama hız koridoru sistemi oluşturduk, yani otoyola girdiğiniz saatle çıktığınız saat arasında siz eğer 120+12’ye 132 km’ye uyarsanız ancak bu saate çıkarsınız deyip buradan eğer bunun üstünde bir zaman dilimi ile çıkarsanız otomatik olarak size bir ceza gelecek. Bu da bir caydırıcılık oluşturdu. İlk önce bize karşı çıktılar. Dediler ki: ‘Bu otoyollardaki sürüş konforunu azaltır, aynı zamanda otoyollara olan cazibeyi azaltır.’ Tam tersi biz başladığımızdan itibaren otoyollarda yaklaşık yüzde 25 araç yoğunluğunda artış olduğunu gösterdi. Bu da bizim yine bu konuda haklı olduğumuzu gösterdi. Ve biz burada da ciddi bir hem ölümlü trafik kazlarında hem de yaralanmalı trafik kazalarında azalma sağlayabildik. Şimdi bunu nerede yapacağız? Bunu bir taraftan da şurada yapacağız. Bizim plaka tanıma sistemlerimiz var. Özellikle bu plaka tanıma sistemlerimizi belli alanlarda devreye sokacağız. Bunlara yeni bir yazılım aktarıyoruz ve burada da uyaracağız, diyeceğiz ki: ‘Burada ortalama hız koridoru’ Sadece otobanlarda değil gerek gördüğümüz yerlerde de bunu sağlayabilme fırsatına sahip olacağız. İnşallah bu yılı dediğimiz ölçülerde yani bizim hedefimiz %20 ile %25 arasında bir bantta ölümlü trafik kazalarındaki ölümü azaltabilmektir. Eğer bunu sağlarsak inşallah önümüzdeki yıl içerisinde sürücülerimize otoyollarda otoyoldaki hız limitini biraz daha artırabilme imkânını ortaya koymaya çalışacağız. Bunu da arkadaşlarımız ile değerlendiriyoruz. Sadece otoyollarda bir hız limitini arttırabilme konusunda adımı inşallah bütün bu değerlendirmelerden sonra değerlendirip Ulaştırma Bakanlığımız ile de bunu görüşüp ondan sonra bu adımı atmaya çalışacağız. Hem yollarımızın standartlarının yüksek olması bizim açımızdan çok büyük önem taşımaktadır. Hem de 120 km’yi belki %5’lik %’6’lık bir artışla yükseltip toplam toleransı ile beraber belki 140 en üst limit sağlayabilme imkânına sahip olabileceğiz diye bir değerlendirmemiz var. Ama buna da çalışıyoruz çünkü hızdan ve süratten de çekindiğimizi ifade etmek isteriz.

“FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİ İLE İLGİLİ SAYIYI ARTIRMA KONUSUNDA DUYURUMUZ OLACAK”

Fahri Trafik Müfettişleri ile ilgili mesela onları da aktive ettik ve özellikle orada önlemli bir yazılım ortaya koyduk. Teknolojinin bütün imkânlarını kullanıyoruz. Şu an Fahri Trafik Müfettişleri çevrimiçi sistemden ortaya koydukları tespitleri ve değerlendirmeleri direkt olarak bizim sistemimize aktarabilme fırsatı yakalamış oldular. Bu da uzun yıllar sonra elde ettiğimiz bir gelişme. Önümüzdeki günlerde Fahri Trafik Müfettişleri ile ilgili yeniden bir sayıyı artırma konusunda bir değerlendirmemiz, duyurumuz söz konusu olacak. Hem onları daha aktif çalıştıran, dikkat ederseniz bir taraftan Fahri Trafik Müfettişlerimiz bir taraftan trafik zabıtalarımız diğer taraftan da hem güvenlik ile uğraşan polislerimiz, jandarmalarımız bütün bunlarla topyekûn…

TRAFİK EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanlığımız ile çok önemli adımlar atıyoruz bunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Yani okullarda geçen yıl 2,5 milyona yakın öğrencimizi eğittik. İşte bize imkân sağladılar geçen yıl, bu yıl öğretmenlerimiz okul dönemi başında onlara trafik eğitimi verdik, çocuklara daha iyi aktarabilmelerini temin edebilmek için. Şimdi bir trafik TIRı yaptık. Bu trafik TIRı ile beraber önümüzdeki hafta MEB Bakanı ile bir okulda buna başlayacağız. Ve şu anda illerde trafik parkları yapıyoruz. Hem bazı illerimizde var olan kendinden yapılanları yeniletmeye çalışıyoruz hem hiç olmayan illerimizde trafik parkları işte Kırıkkale’den başladık. Gümüşhane’de tamamladık, şimdi Edirne’de tamamlıyoruz, Kırklareli’nde tamamlıyoruz. Zannediyorum 6 ay içerisinde hiç olamayan 24 vilayette tamamlayacağız. Ardından 24 vilayette daha çalışmalara başlayacağız. Ve bütün bunları sponsorlar tarafından yaptırıyoruz. Devlet bütçesine de bir ek yük bindirmiyoruz. Yani bir taraftan denetleme, bir taraftan toplum topyekûn – özellikle TRT bize bu konuda çok ciddi katkılarda bulunuyor. Bir taraftan TV dizilerindeki bu konuda olumluluğu arttırabilmek adına bir yapı kurduk, onları geçen yıl yaz dönemine kadar izledik. Sonra, jürimiz onları değerlendirme yaptı. Önümüzdeki günlerde onlara da ödül vereceğiz. Hangi TV’de hangi diziler bu konuda kurallara riayet eden bir sistem geliştirebildiler yani ne kadar alan varsa o alanların tamamına ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii sizin katkılarınız çok önemli. Biz yeni 6-10 yaş arası bir oyun yazdırdık. Bunu da sponsorlarla yaptırdık. Bunu da TIR’ımızda kullanacağız. Ayrıca 8-15 yaş arasında da yine ödüllü bir oyun yaptırıyoruz. Geçen yılı da trafik kazaları konusunda kötü geçirmedik. 2017’de 7427 trafik kazalarında ölüm vardı. 2018’de ise 6675 ile kapattık. Geçen yılda da ciddi bir azalma söz konusu oldu. Burada şunu söyleyelim. Vatandaşların, ailelerin, sürücülerin bu konuya ilgisi, kurallara riayet etmesi de bizler açısından çok önemli. Bunun daha artmasını da bekliyoruz. Özellikle büyük sivil toplum örgütlerinin de bu konuya ciddi bir şekilde hem zaman hem ilgi hem kaynak aktarmasını bekliyoruz. Burada eğer bunu sağlar -genç neslimizi yetişen neslimizi bizim hedef kitlemiz 0-15 yaş- eğer bunu sağlayabilirsek, eğer bunu gerçekleştirebilirsek biz bu genç nesli topyekûn trafik kurallarına uyma konusunda hem refleksini hem alışkanlıklarını bu konuya sevk edebilirsek inanıyorum ki biz gelişmiş batı toplumlarını bu konuda geçebilme fırsatına sahip olabiliriz. Şunu ifade edeyim trafiğe katkıda fon ne kadar olursa bu kadar daha bizim katma değerimiz söz konusu olur. Biz bunun kendi içimizde faydasını gördük. Örneğin trafik araçlarımızın kalitesinin yükselmesi… Bu şu demek; biz gerek trafik gerek asayiş gerek narkotik tüm motor timimizi yeniliyoruz. En üst kategoriye çıkarıyoruz. Bu hem bizim personelimizin özgüvenini arttırıyor, hem de trafikte daha iyi denetim yapabilmesini sağlıyor.

KORSAN TAŞIMACILIK

Korsan konusunda maalesef 2014 yılında AYM korsan ile ilgili kararı iptal etti. O tarihten itibaren yaklaşık korsan taşımacılıkla ilgili karar boşa düştü. Korsan taşımacılık nedir? Korsan taşımacılık sadece bir alana hükmetmez, 3 hatta 4 alana hükmeder. Yani bu 3-4 alan şu: Bir; kendi güzergâhı dışında taşımak. Yani eğer bir araç kendi güzergâhı dışında bir taşıma gerçekleştiriyorsa bu korsan taşımadır. Kendi güzergâhında taşımak şu: İstanbul’dan örnek vereyim; Kadıköy – Maltepe güzergahı verilmiş, ama Şişli’ye de gidiyor. İki; kanunun kendine verdiği yetkinin dışında korsan taşımacılık. Yani kişinin sadece turizm belgesi ile taşımacılık hakkı var. Ama o taksi ve minibüs taşımacılığı yapıyor. Yani bu UBER gibi işler. Üç; o da şu, araç tipi olarak korsan taşımacılık. Yani bu adamın hiçbir şekilde taşıma hakkı yok. Hiçbir belediyeden, kanundan belge almamış, kendi adına mahallesinde korsan taşımacılık yapıyor. Biz bu 3 taşımacılık tipine de ‘Hayır, kanunlar kurallar çerçevesinde siz bunu yapmak zorundasınız.’ dedik. Ha kanunlar değişir, benim buna sözüm yok. Biz de o kanunlar çerçevesinde buna bakarız. Ama şu anda bizim çıkarttığımız Korsan taşıma ile mücadeleye yönelik kanun, dünyada da bu konuda en iyi hazırlanmış ve şunu ifade etmeliyim ki; kanuna uyan insanların hakkını koruyan -bir şey daha söylemem lazım - taşımacılığın sıhhatini de koruyan bir de taşımacılığın sıhhati de var. Belediyeler ruhsat verdiklerini denetleyebilme yetkisine sahipler. Nasıl denetlenecek, hangi kurallara göre denetleyeceğiz konularında da korsan taşıma ile mücadele ediyoruz. Hiç kimse merak etmesin! Korsan taşımacılık konusunda da bu konuda nasıl diğerleri ile etkin bir mücadele etmişsek, bu 3 tiple mücadele edip bunları bitirme konusunda hukuk devletinin gereğini yerine getirmeye çalışacağız."