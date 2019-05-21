İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü Gazetesi'nde Saygı Öztürk imzalı "Soylu'yu kim yanıltıyor" başlıklı köşe yazısına cevap verdi. Soylu, "'Tarafsız ve dürüst gazetecilik ilkesi' gereği; internete düşen bilgileri köşenize taşımadan önce kaynağına bakar ve Bakanlığımızın ilgili kurumlarına teyit ettirirseniz, yanılmamış olur, kamuoyuna gerçek ve doğru bilgiyi aktarmış olursunuz. Ayrıca bu konuda teftiş ilgili birimlerimizce devam etmektedir. Kamuoyu oluşturmaktan ziyade sabırlı olunup devlete, kurumlara ve kurallara itimat edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:



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Köşe yazınızdaki iddialarınıza ilişkin olarak aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunarım:



Halen CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Koruma Müdürü olarak görev yapmakta olan korumanın EGM Personel Bilgi Sistemi üzerinden tüm kayıtları ve kurs bilgileri incelenmiş, kişinin sicilinde ve personel bilgi sistemi kayıtlarında VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu Eğitimini almadığı açıkça görülmektedir.



CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Koruma Müdürü 2002–2005 yılları arasında Slovakya’da Misyon Koruma görevinde bulunmuş, 2002 yılında Slovakya’ya Misyon Koruma görevine gitmeden önce Misyon Koruma Kursu içinde VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu aldığını şifahi olarak beyan etmiş ancak konu ile ilgili beyanını teyit edecek herhangi bir belge veya kurs katılım sertifikası kendisi tarafından ilgili birimlerimize sunulamamıştır.



Ayrıca VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu, Misyon Koruma Kursundan içerik bakımından çok daha kapsamlı ve farklıdır. Misyon Koruma Kursu eğitim müfredatı ve kapsamı açısından VIP Önemli Kişileri Koruma Kursunu tam anlamıyla kapsamamaktadır. Söz konusu korumanın kayıtlarımızda her iki kursu da almadığı açıkça görülmüştür.



VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu profesyonel anlamda önemli kişileri koruyacak eğitimli personelin yetiştirildiği tek kurs olma özelliğini taşımaktadır.



Dün birçok internet sitesine düşen kaynağı belli olmayan bu haberi hayali kaynaklara dayandırarak yazmanız habercilik anlayışınızın ve bakışınızın ne kadar sağlıklı olduğunu göstermektedir.



'Tarafsız ve dürüst gazetecilik ilkesi' gereği; internete düşen bilgileri köşenize taşımadan önce kaynağına bakar ve Bakanlığımızın ilgili kurumlarına teyit ettirirseniz, yanılmamış olur, kamuoyuna gerçek ve doğru bilgiyi aktarmış olursunuz. Ayrıca bu konuda teftiş ilgili birimlerimizce devam etmektedir. Kamuoyu oluşturmaktan ziyade sabırlı olunup devlete, kurumlara ve kurallara itimat edilmesini bekliyoruz."



ulusal.com.tr Sözcü Gazetesi ’nin 21.05.2019 tarihli nüshasında 'Soylu'yu kim yanıltıyor' başlığı ile köşe yazınız yayınlanmıştır. Yazınızda; CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun koruma amiri hem hassas yerleri koruma hem de VIP koruma kurslarından geçirildiğini, bu kurslardan sonra Slovakya’da büyükelçinin koruma görevini üstlendiğini belirterek, söz konusu koruma hakkında Şahsımın yanlış bilgilendirildiğini iddia ettiniz.Köşe yazınızdaki iddialarınıza ilişkin olarak aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunarım:Halen CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Koruma Müdürü olarak görev yapmakta olan korumanın EGM Personel Bilgi Sistemi üzerinden tüm kayıtları ve kurs bilgileri incelenmiş, kişinin sicilinde ve personel bilgi sistemi kayıtlarında VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu Eğitimini almadığı açıkça görülmektedir.CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Koruma Müdürü 2002–2005 yılları arasında Slovakya’da Misyon Koruma görevinde bulunmuş, 2002 yılında Slovakya’ya Misyon Koruma görevine gitmeden önce Misyon Koruma Kursu içinde VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu aldığını şifahi olarak beyan etmiş ancak konu ile ilgili beyanını teyit edecek herhangi bir belge veya kurs katılım sertifikası kendisi tarafından ilgili birimlerimize sunulamamıştır.Ayrıca VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu, Misyon Koruma Kursundan içerik bakımından çok daha kapsamlı ve farklıdır. Misyon Koruma Kursu eğitim müfredatı ve kapsamı açısından VIP Önemli Kişileri Koruma Kursunu tam anlamıyla kapsamamaktadır. Söz konusu korumanın kayıtlarımızda her iki kursu da almadığı açıkça görülmüştür.VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu profesyonel anlamda önemli kişileri koruyacak eğitimli personelin yetiştirildiği tek kurs olma özelliğini taşımaktadır.Dün birçok internet sitesine düşen kaynağı belli olmayan bu haberi hayali kaynaklara dayandırarak yazmanız habercilik anlayışınızın ve bakışınızın ne kadar sağlıklı olduğunu göstermektedir.'Tarafsız ve dürüst gazetecilik ilkesi' gereği; internete düşen bilgileri köşenize taşımadan önce kaynağına bakar ve Bakanlığımızın ilgili kurumlarına teyit ettirirseniz, yanılmamış olur, kamuoyuna gerçek ve doğru bilgiyi aktarmış olursunuz. Ayrıca bu konuda teftiş ilgili birimlerimizce devam etmektedir. Kamuoyu oluşturmaktan ziyade sabırlı olunup devlete, kurumlara ve kurallara itimat edilmesini bekliyoruz."