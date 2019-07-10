Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iddialar sonrası harekete geçiyor! İşte yaptığı o açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamayla "Bugün Günboyu Gazetesi'nde Durmuş Ali Özyiğit'in kaleme aldığı yazı, tamamen yalan, dedikodu ve iftiradan ibarettir. " dedi. Soylu, "Bu ahlaksız dedikodu ve iftiraya dayalı yazıyı yazan ve bunu yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım" bilgisini paylaştı. Günboyu Gazetesi'nde Durmuş Ali Özyiğit, bugün "Süleyman Soylu: 'Bizi mülteci sorunu bitirdi'" başlıklı bir yazı kaleme almıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yazılı açıklama yaptı.



Soylu, açıklamasında şöyle dedi:



"Bugün Günboyu Gazetesi'nde Durmuş Ali Özyiğit'in kaleme aldığı yazı, tamamen yalan, dedikodu ve iftiradan ibarettir.



'Yalan at, izi kalsın' mantığı ile kaleme alınan bu yazı; bu yazıyı yayınlayan yayın grubunun insanlık dışı bir ürünüdür.



Yazının düzeltebilecek hiçbir tarafı söz konusu değildir, çünkü tamamı yalan ve iftiradır.



Allah böyle ahlaksız yazılardan milletimizi muhafaza etsin.



Bu ahlaksız dedikodu ve iftiraya dayalı yazıyı yazan ve bunu yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım."



Günboyu Gazetesi'nde Durmuş Ali Özyiğit, bugün "Süleyman Soylu: 'Bizi mülteci sorunu bitirdi'" başlıklı bir yazı kaleme almıştı.



ulusal.com.tr



