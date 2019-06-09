İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koç Holding'e yanıt verdi.
Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Ben tıraşımı Yunanistan’da olmam
Türkiye’de, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde, Kahtalı Mahmut Usta’da olurum
Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz
Bildiğimizi de bilirsiniz... @kocholding"
ulusal.com.tr
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koç Holding'e verdiği yanıtta "Ben tıraşımı Yunanistan’da olmam. Türkiye’de, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde, Kahtalı Mahmut Usta’da olurum. Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz. Bildiğimizi de bilirsiniz... @kocholding" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, tıraş olurken çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koç Holding'e yanıt verdi.