Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı! "Yalanlar ve gerçekler bu videoda" HDP'li Ayşe Sürücü ne yazmıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir vekil... 44 kilo patlayıcı... Polise ürkütücü iftira... Kuran’ı Kerim’i istismar. Yaptıkları mizansen ve gerçekler videoda" ifadeleriyle, İçişleri Bakanlığı da "Mizansen niteliğinde, tamamen asılsız, mesnetsiz, polisimize iftira atılan ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i bile alet edebilecek şekilde yapılan kara propaganda ile ilgili yalanlar ve gerçekler bu videoda" diyerek bir video paylaştı. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, "16 yaşındaki Zilanı ve tüm aileyi dama çıkarıp kafalarına silah dayıyor, Zilan’ın çığlıklarını Yaylak,Bozova ve Halfeti’den biliyoruz! Akp’li Bldyenin kepçesiyle avluyu yıkıp, meyve ağaçlarını sökerek evi darmadağın ediyorlar. KURAN-I KERİM’e bile saygıları yok evi basan polisin!" diye yazmıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir vekil... 44 kilo patlayıcı... Polise ürkütücü iftira... Kuran’ı Kerim’i istismar. Yaptıkları mizansen ve gerçekler videoda" ifadeleriyle bir video paylaştı.



"YALANLAR VE GERÇEKLER BU VİDEODA"



İçişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı.



Bakanlık açıklamasında "Mizansen niteliğinde, tamamen asılsız, mesnetsiz, polisimize iftira atılan ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i bile alet edebilecek şekilde yapılan kara propaganda ile ilgili yalanlar ve gerçekler bu videoda" denildi.



HDP'Lİ VEKİL NE YAZMIŞTI



HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, "16 yaşındaki Zilanı ve tüm aileyi dama çıkarıp kafalarına silah dayıyor, Zilan’ın çığlıklarını Yaylak,Bozova ve Halfeti’den biliyoruz! Akp’li Bldyenin kepçesiyle avluyu yıkıp, meyve ağaçlarını sökerek evi darmadağın ediyorlar. KURAN-I KERİM’e bile saygıları yok evi basan polisin!" diye yazmıştı.



ulusal.com.tr

