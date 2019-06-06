İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Lütfen tatil dönüş yolunda dahada dikkatli olalım. Dönüşümüzü son güne bırakmayalım." uyarılarında bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücülere bayram tatili dönüşü için önemli uyarılarda bulundu.



Soylu, tatil dönüş yolunda daha da dikkatli olunması gerektiğini belirtti.



İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları şöyle:



"Sevgili Sürücüler;



Lütfen tatil dönüş yolunda dahada dikkatli olalım.



Dönüşümüzü son güne bırakmayalım.



Son 10 yıl ortalamasına göre bayramda trafik kazalarındaki ölüm ilk beş tatil gününde yüzde 51 azaldı.



Ancak bir kazada canımızı yakıyor.



Lütfen dönüşünüzde bayram olsun."



ulusal.com.tr



