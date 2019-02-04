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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4158 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığınca, Ocak ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4158 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığınca, Ocak ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında terör örgütleri ile irtibatlı 4 bin 158 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Etiketler; #içişleri bakanlığı #gözaltı
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