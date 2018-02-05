İçişleri Bakanlığından, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan 449 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi

İçişleri Bakanlığı, 29 Ocak ile 5 Şubat 2018 tarihleri arasında yürütülen operasyonlara dair bilgileri açıkladı.



Son bir hafta içinde 4613 kişinin gözaltına alındığının bildirildiği bakanlık açıklamasında "Zeytin Dalı Harekâtına yönelik harekat başlangıcından itibaren sosyal medyadan terör propagandası yapan 449 şahıs ile protesto eylemlerine katılan 124 şahıs gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.



Açıklama şu şekilde:



"Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.022 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 915 terör (PKK/KCK 335, AŞIRI SOL 35, DEAŞ 27, FETÖ/PDY 518), 3.614 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 84 Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4.613 kişi gözaltına alınmıştır.



* Ayrıca Zeytin Dalı Harekâtına yönelik harekat başlangıcından itibaren sosyal medyadan terör propagandası yapan 449 şahıs ile protesto eylemlerine katılan 124 şahıs gözaltına alınmıştır.



ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN İÇ GÜVENLİK OPERASYONLARINDA;



SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE ARALARINDA TERÖR ARANANLAR MAVİ LİSTEDE ARANAN PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU SÖZDE AMED EYALET SORUMLUSU EYLÜL ERGANİ (K) MURAT ÜÇER, SÖZDE BÖLGE SORUMLUSU BOTAN (K) VELİ TAŞKIRAN VE SÖZDE GÜÇ SORUMLUSU BAGER TUFAN (K) İNAN AĞYOL ’UN DA ARALARINDA BULUNDUĞU TOPLAM 15 (5 ÖLÜ, 7 SAĞ, 3 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.

29 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ – 2 TERÖRİST SAĞ

►BURSA – 1 (SAĞ)

►YALOVA – 1 (SAĞ-DEAŞ)



30 OCAK SALI GÜNÜ – 2 TERÖRİST (1 TESLİM, 1 SAĞ)

►EDİRNE – 1 (TESLİM)

►DİYARBAKIR/SİLVAN – 1 (SAĞ)



1 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ – 7 TERÖRİST (5 ÖLÜ, 2 SAĞ)

►DİYARBAKIR/LİCE – 4 (ÖLÜ)

►ANKARA – 1 (ÖLÜ)

►ŞIRNAK/SİLOPİ - 1 (SAĞ)

►MUŞ – 1 (SAĞ)



3 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜ – 3 TERÖRİST (2 TESLİM, 1 SAĞ)

►ŞIRNAK - 2 (TESLİM)

►ŞANLIURFA/SURUÇ – 1 (SAĞ)



4 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ – 1 TERÖRİST SAĞ

►ŞIRNAK - 1 (SAĞ)

Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

►5 ilde (Bingöl-1, Bitlis–3, Mardin-1, Siirt-1, Tunceli-3) 9 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

►6’sı ağır ve uzun namlulu (5 Kalaşnikov, 1 M-16) toplam 13 silah,

►638 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde,

►6 El Bombası,

►1.675 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

►4 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.707 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 28.829.822 TL olan;

►559 kg Esrar,

►503 kg Eroin,

►12,5 kg Kokain,

►4,5 kg Sentetik Kannabinoid maddesi,

►16,22 kg Metamfetamin,

►9,15 kg Afyon sakızı,

►49.866 adet Uyuşturucu Hap

►7 Kök Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.



Ayrıca piyasa değeri 2.764.614 TL olan;

►375 bin 302 adet Kaçak Sigara,

►27.500 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.614 kişi gözaltına alınmıştır.



SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;



Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 450 şüpheli gözaltına alınmıştır. 40 kg esrar, 12,5 kg eroin, 4.375 adet uyuşturucu hap, 3,3 kg sentetik Kannabinoid, 6,5 kg Metamfetamin, 37 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;



Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 934 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 260 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;



493’ü denizlerde olmak üzere toplam 2.932 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 84 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır."



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