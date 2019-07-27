Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'ndan Sözcü gazetesi ve Emin Çölaşan açıklaması

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sözcü Gazetesi’nde bugün, 'Atatürkçü ordumuz vardı' başlığı ile yer alan köşe yazısıyla Emin Çölaşan, Bakanlığımız ile ilgili yeniden bir fitne haberine kaynaklık teşkil etmektedir." denildi

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:



"



Bahse konu anıt ile ilgili yapılan çalışma, eser sahibinden alınan yazılı muvafakat doğrultusunda, 1998 yılında yapılmış olan anıtın kaidesinin yenilenmesidir.



Arkadaki kaide, bulunduğu alan ile uyumlu olmadığından Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız tarafından yeniden yaptırılmaktadır.



Dolayısıyla fitne konusu yaptığınız anıt inşaatı, hâlâ devam etmektedir.



Anıt inşaatı tamamlandığında, projesine ve eserin aslına göre son halini alacaktır.



Gerek terörizm gerekse göç, nüfus, asayiş, trafik, iç güvenlik, uyuşturucu ve Bakanlığımız ile ilgili tüm görevlerde, ülkemizde kararlılıkla mücadele yapan birimlerine karşı Sözcü Gazetesi’nin ve malum yazarının bu saldırılarının anlamı bizce bilinmektedir.



Kamuoyunun böyle bir mesele ile meşgul edilmesinden dolayı üzüntülerimizi bildirir, saygılarımızı sunarız."



ulusal.com.tr Sözcü Gazetesi ’nde bugün 'Atatürkçü ordumuz vardı' başlığı ile yer alan köşe yazısıyla Emin Çölaşan, Bakanlığımız ile ilgili yeniden bir fitne haberine kaynaklık teşkil etmektedir.Bahse konu anıt ile ilgili yapılan çalışma, eser sahibinden alınan yazılı muvafakat doğrultusunda, 1998 yılında yapılmış olan anıtın kaidesinin yenilenmesidir.Arkadaki kaide, bulunduğu alan ile uyumlu olmadığından Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız tarafından yeniden yaptırılmaktadır.Dolayısıyla fitne konusu yaptığınız anıt inşaatı, hâlâ devam etmektedir.Anıt inşaatı tamamlandığında, projesine ve eserin aslına göre son halini alacaktır.Gerek terörizm gerekse göç, nüfus, asayiş, trafik, iç güvenlik, uyuşturucu ve Bakanlığımız ile ilgili tüm görevlerde, ülkemizde kararlılıkla mücadele yapan birimlerine karşı Sözcü Gazetesi’nin ve malum yazarının bu saldırılarının anlamı bizce bilinmektedir.Kamuoyunun böyle bir mesele ile meşgul edilmesinden dolayı üzüntülerimizi bildirir, saygılarımızı sunarız."