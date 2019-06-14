İçişleri Bakanlığı, planlanan 10 bin 775 operasyondan bin 720'sinin icra edildiğini açıkladı. Ayrıca, bakanlık 12'si ölü olmak üzere toplam 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklama yapıldı.



Açıklama şöyle:



"Terörle mücadelede iç güvenlik operasyonları kapsamında, 10 bin 775 bahar ve yaz operasyonu planlanmış olup bin 720'si icra edilmiştir.



Yapılan operasyonlarda; son iki günde, Van 6 (ölü), Şırnak 2 (ölü), Mardin 2 (ölü), Bingöl 2 (ölü), Hakkari 2 (sağ), 12'si ölü olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi."



ulusal.com.tr



