İçişleri Bakanlığı tarafından, "Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında, Bakanımız Sn. Süleyman Soylu’nun, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Silah Ruhsatlarıyla ilgili Soru Önergesi’ne verdiği cevaba istinaden, bazı haberlerde 2018 yılında 273.447 silah ruhsatı düzenlediğine dair gerçeği yansıtmayan, çarpıtma bilgilere yer verilmektedir. Oysa ki soru önergesine verilen cevap açık ve nettir. Önerge de 'Güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 Kasım itibariyle 273.447 silah ruhsatı düzenlenmiştir.' ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere 273.447 silah ruhsatı rakamı sadece geçen yılın rakamı olmayıp, daha önceki yılları da kapsayan toplam (kümülatif) silah ruhsatlarını içermektedir" açıklaması yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında verilen silah ruhsatı sayısına dair açıklama yapıldı.



Açıklamada şunlar denildi:



"Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında, Bakanımız Sn. Süleyman Soylu’nun, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Silah Ruhsatlarıyla ilgili Soru Önergesi’ne verdiği cevaba istinaden, bazı haberlerde 2018 yılında 273.447 silah ruhsatı düzenlediğine dair gerçeği yansıtmayan, çarpıtma bilgilere yer verilmektedir.



Oysa ki soru önergesine verilen cevap açık ve nettir. Önerge de 'Güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 Kasım itibariyle 273.447 silah ruhsatı düzenlenmiştir.' ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere 273.447 silah ruhsatı rakamı sadece geçen yılın rakamı olmayıp, daha önceki yılları da kapsayan toplam (kümülatif) silah ruhsatlarını içermektedir.



2018 yılında silah ruhsatı yenilenenler de dahil olmak üzere vatandaşlara; 26.261’i silah taşıma ruhsatı, 50.924’ü silah bulundurma ruhsatı olmak üzere toplam 77.185 silah ruhsatı verilmiştir. Bu sayı yıl içinde ilk defa verilen ruhsat sayısı olmayıp her beş yılda bir yenilenen ruhsatları da içermektedir.



Birçok kişinin okuduğunda anlayacağı bu ifadeyi söz konusu Milletvekili kamuoyuna yansıtırken, kamuoyunu yanlış bilgilendirmekte, açık ve net olan rakamları manipüle etmektedir. Ne zaman yapıldığı ve kaynağı belli olmayan bir araştırma ile de “kendince doğru” sandığı bilgileri pekiştirmeye çalışmaktadır.



Ayrıca Sayın Milletvekili bir vakfın araştırmasına dayandırarak son dört yılda, öldürme ve yaralama içeren silahlı şiddet olaylarında %69 oranında bir artış olduğunu ileri sürmekte ise de Emniyet ve Jandarma kayıtları dikkate alındığında 2018 yılında 2017 yılına göre, silahla öldürme ve yaralanma olaylarında %14 oranında düşüş olduğu açıkça görülmektedir.



Bilindiği üzere silah ruhsatları 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 91/1779 sayılı Yönetmelik Hükümleri kapsamında verilmektedir. Daha önce Bakanlığımızda olan silah ruhsatı verilme yetkisi, valiliklerimize devredilmiştir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur."



ulusal.com.tr



