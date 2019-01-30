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Son dakika haberleri... İddaa: Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun önce istifa edip sonra vazgeçmesinin ardından talimat verdiği öne sürüldü. İddialara göre, Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun, kendi isteği ile istifa etmemesi durumunda, genel merkez tarafından görevden alınması için talimat verdi

Son dakika haberleri... İddaa: Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

CHP, yedi PM toplantısında, 17’si büyükşehir, 36’sı il olmak üzere toplamda 842 adayını açıkladı. 250 civarında belediyede İyi Parti adaylarını destekleme kararı alan CHP’nin açıklaması gereken aday sayısının 286 olduğu bildirildi. Ancak 2014 seçimlerinde 225 belediyede aday gösteremeyen CHP’nin bu seçimler için de bazı belediyelerde aday çıkarmayacağı kaydedildi. Bu nedenle, açıklanacak aday sayısının 100 civarı olarak planladığı öğrenildi.

KAFTANCIOĞLU TALİMATI

Milliyet gazetesinin haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun, son PM toplantısı sırasında görevini bıraktığını duyuran ancak daha sonra vazgeçen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, kendi isteği ile istifa etmemesi durumunda, genel merkez tarafından görevden alınması için talimat verdiği iddia edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #istanbul #Canan Kaftancıoğlu
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