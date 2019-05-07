Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İstanbul Deniz Otobüsleri de (İDO) bazı seferlerini iptal etti

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.



Aynı gerekçeyle, saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamadı.



İDO SEFER İPTALLERİ



İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), iptal ettiği seferlerini duyurdu.



Açıklama şöyle:



"Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 07.05.2019 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 11:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.



Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 07.05.2019 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 10:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.



Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 07.05.2019 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz."



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