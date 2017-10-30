İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

0 0 0 0

İDO



İstanbul



İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 06.30



07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin de iptal edildiği bildirildi.



BUDO



Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve 10.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.



BUDO'nun, saat 08.30 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti. İstanbul Deniz Otobüs leri (İDO), hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 06.30 Bursa -Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferi yapılamadı.07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin de iptal edildiği bildirildi.Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve 10.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.BUDO'nun, saat 08.30 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle

şimdi cebinizde



Android cihazlar için Google Play Store'dan

iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.



Kaynak: