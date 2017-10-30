İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle iç hat seferlerini saat 12.00'ye kadar iptal etti

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İDO



İstanbul



İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 06.30



07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin de iptal edildiği bildirildi.



SAAT 12.00'YE KADAR İPTAL



İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle iç hat seferlerini saat 12.00'ye kadar iptal etti.



İPTAL SEFERLER LİSTESİ



İptal olan seferlerin listesi şu şekilde:



30-10-2017 09:25 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

30-10-2017 09:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

30-10-2017 09:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

30-10-2017 09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

30-10-2017 10:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

30-10-2017 10:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

30-10-2017 10:15 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

30-10-2017 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

30-10-2017 11:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

30-10-2017 11:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

30-10-2017 11:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

30-10-2017 11:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

30-10-2017 11:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

30-10-2017 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü



BUDO



Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve 10.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.



BUDO'nun, saat 08.30 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti. İstanbul Deniz Otobüs leri (İDO), hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 06.30 Bursa -Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferi yapılamadı.07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin de iptal edildiği bildirildi.İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle iç hat seferlerini saat 12.00'ye kadar iptal etti.30-10-2017 09:25 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü30-10-2017 09:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot30-10-2017 09:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot30-10-2017 09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü30-10-2017 10:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot30-10-2017 10:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot30-10-2017 10:15 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü30-10-2017 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü30-10-2017 11:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot30-10-2017 11:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot30-10-2017 11:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot30-10-2017 11:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot30-10-2017 11:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü30-10-2017 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz OtobüsüBursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve 10.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.BUDO'nun, saat 08.30 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.