İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferi yapılamadı.
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin de iptal edildiği bildirildi.
SAAT 12.00'YE KADAR İPTAL
İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle iç hat seferlerini saat 12.00'ye kadar iptal etti.
İPTAL SEFERLER LİSTESİ
İptal olan seferlerin listesi şu şekilde:
30-10-2017 09:25 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
30-10-2017 09:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
30-10-2017 09:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
30-10-2017 10:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
30-10-2017 10:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
30-10-2017 10:15 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
30-10-2017 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
30-10-2017 11:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
30-10-2017 11:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
30-10-2017 11:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
30-10-2017 11:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
30-10-2017 11:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
30-10-2017 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
BUDO
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve 10.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun, saat 08.30 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.