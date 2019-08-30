30 Ağustos 2019 Cuma günü Zafer Bayramı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile Zafer Bayramı olduğu için İstanbul genelinde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olması kararını alındığı belirtildi. Peki 30 Ağustos 2019 Cuma günü Zafer Bayramı otobüs, metro, vapur, Metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretsiz mi? Karar gereğince Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında da ücretsiz geçiş yapılacak. Marmaray'ın ise ücretli olacağı ifade edildi. İETT tarafından yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tüm otobüs ve metrobüs hatlarımız ücretsiz olup cumartesi sefer saatlerine göre hizmet verecektir" denildi

Vatandaşlar 30 Ağustos 2019 Cuma günü Zafer Bayramı İstanbul'da otobüs, metro, vapur, Metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile 30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul genelinde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olması kararını alındı.



Karar gereğince Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında da ücretsiz geçiş yapılacak.



MARMARAY DA ÜCRETSİZ Mİ



Marmaray'ın ücretli olacağı konusunda bilgi verildi.



İETT'DEN AÇIKLAMA



İETT tarafından yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tüm otobüs ve metrobüs hatlarımız ücretsiz olup cumartesi sefer saatlerine göre hizmet verecektir" denildi