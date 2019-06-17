İki kez uzatılan "imar barışı" süreci sona eriyor. 15 Haziran'da bitecek uygulamadan şimdiye kadar 10 milyon 79 bin kişi yararlandı.

"Denetimler yetersiz" eleştirilerinin gölgesinde 2 milyona yakın kaçak yapı imar barışından yararlandı.



İkinci kez uzatılan imar barışı süreci, bitti. Tekrar uzatılması gündemde değil .



Aftan yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaş yararlandı. Bu süreçten 19 milyar 300 milyon lira gelir sağlandı.



Ve yine bu süreçte incelemesi yapılan 50 bin başvuru reddedildi, yapı kayıt belgesi iptal edildi. Tarihi ve sit alanındaki 2 bin kaçak yapı için yıkım kararı alındı.



Başvuru sürecinin noktalanması ile ikinci aşamaya geçilecek.





ulusal.com.tr