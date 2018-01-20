26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Ulusal Kanal'da olası Afrin operasyonuyla ilgili konuştu. Başbuğ, "Afrin operasyonu gerekli bir harekattır. Türkiye, PKK'nın Suriye'de yapılaşmasına izin veremez" dedi. İlker Başbuğ, "Sınırımızda Suriye merkezi hükümeti ile işbirliği yapmalıyız" diye konuştu.

Ulusal Kanal'da Baki Özilhan ile Sansürsüz Sohbet programının ilk konuğu Silivri'den başı dik çıkan kumpas mağdurlarından 26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ oldu.



İlker Başbuğ, 2017 yılının nasıl geçtiğini değerlendirdi.



Türkiye'de toplumu birleştirmenin yollarının konuşulduğu programda Başbuğ, "Kuruluş felsefemize sadık olmamız lazım" dedi.



İlker Başbuğ, "FETÖ Türk ordusuna zarar verdi" şeklinde konuştu.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komutanının genelkurmay başkanı olduğunu ifade eden Başbuğ, emir-komuta zincirinin bozulduğunu söyledi.



"KHK İLE YAPILAN UYGULAMA DÜZELTİLMELİ"



"Emir-komuta zinciri güçlendirilmeli" ifadelerini kullanan Başbuğ, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan uygulamanın düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.



VATAN SEVGİSİ VE YURTSEVERLİK



26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, vatan sevgisi ve yurtseverlik konularıyla ilgili "Milli menfaatler, ailenin menfaatinden daha önemlidir" dedi.



AFRİN OPERASYONU



Olası Afrin operasyonuyla ilgili konuşan İlker Başbuğ, "Afrin operasyonu gerekli bir harekattır. Türkiye, PKK'nın Suriye'de yapılaşmasına izin veremez" diye konuştu.



Başbuğ şunları söyledi:



Afrin meselesini iyi anlamak lazım. Afrin dağlarında PKK'lılar var. PKK'lılar buradan Amanos ve Hatay tarafına geçiş yapabiliyorlar. Bu bölge PKK'lıların üssü durumunda. Türkiye'nin İdlib harekatının asıl sebebi Afrin'e harekat diye düşünüldü. Afrin harekatı sonucunda teröristlerin Türkiye'ye geçişleri engellenir. Kürt koridorunun önüne geçilir. Türkiye bu harekatı yapmakta kararlı görünüyor. Afrin harekatı için hava sahasının açılması ve hava operasyonları çok önemli ama Rusya hava sahasını açmasa dahi Türkiye Afrin'e girecek kararlılıkta görünüyor. Afrin harekatınının başında bulunan Metin Temel Paşa benim yanımda binbaşı olarak çalışan çok yetenekli bir arkadaşımızdır.



"SURİYE MERKEZİ HÜKÜMETİYLE İŞBİRLİĞİ YAPMALIYIZ"



Başbuğ, "Sınırımızda Suriye merkezi hükümeti ile işbirliği yapmalıyız." diye konuştu.



26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ "PKK/PYD'yi bitirmek, terörü temizlemek ve sınır güvenliğimizi sağlamak için Türkiye'nin Suriye ile işbirliği yapması gerekmektedir. Türkiye'nin sınırına Şam yönetimi gelmelidir. Sihirli cümle, Esad ile anlaşmaktır" ifadelerini sözlerine ekledi.



EGE ADALARI SORUNU



Lozan Anlaşması ile ilgili konuşan Başbuğ, "150'ye yakın adamızı Yunanistan'a devretmedik" ifadelerini kullandı.



"İÇ KALEYİ SAĞLAMLAŞTIRALIM"



İlker Başbuğ, "Umutsuz olmayacağız, mücadele edeceğiz. İç kaleyi sağlamlaştıralım. Daha güçlü bir orduya ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.



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