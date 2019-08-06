SON DAKİKA HABERLERİ! İngiliz haber sitesinden bomba iddia: Suudi prensi, Türkiye karşıtı planı uygulamaya başladı

Middle East Eye, çok önemli bir iddia ortaya attı. İngiltere merkezli haber sitesi Suudi Prensi Selman'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türk ekonomisini hedef alan bir planı uygulamaya koyduğunu yazdı. Prens Selman'ın hedefinin Türk ekonomisi üzerinden Erdoğan yönetimi olduğu ifade edildi

Suudi Arabistan Prensi Selman'ın Türkiye karşıtı bir plan kurduğu iddia edildi.



İngiltere merkezli Middle East Eye isimli internet sitesinde David Hearst ve Ragıp Soylu imzalı haberde Suudi Arabistan Prensi Selman'ın Türkiye karşıtı planlarının deşifre olduğu yazıldı.



Haberde Prens Selman'ın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda işlenen Kaşıkçı cinayetinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye karşı "stratejik planı" yürürlüğe koyduğu kaydedildi.



Middle East Eye, Suudiler'in planı Birleşik Arap Emirlikleri'ne de gönderdiği ve plan hakkında hazırlanan raporun haber sitesinin eline geçtiğini yazdı.



Haberde, Riyad'da mayıs ayında Türkiye hükümetine karşı koymak üzere hazırlanan 'stratejik planı'nın yürürlüğe koyulması için talimatların verildiği kaydedildi.



Rapora göre Krallık Türk ekonomisini hedef alacak. Türkiye'deki Suudi yatırımları kademeli olarak sonlandırılacak. Türkiye'yi ziyaret eden Suudi turistleri alternatif destinasyonlar yaratılarak Türkiye'nin turizm gelirleri düşürülecek. Türk mallarının ithalatı azaltılacak.



Suudi Prensi Selman'ın böyle bir planı hayata geçirmesinin nedeni olarak Kaşıkçı cinayeti sürecinde Türkiye'nin Suudi Krallığı'nın imajını bozacak biçimde dezenformasyon sızdırması gösteriliyor.



Habere göre Türkiye'nin plandan haberi var.



Türk hükümetinin Suudi Prens'in ilişkileri kesme yolundaki girişimlerinin farkında olduğu ve karşılık vermek için doğrudan Kral Selman'la iletişime geçtiği öğrenildi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, perşembe günü Suudi limanlarında bekleyen Türk ihraç ürünleri problemine dikkat çekmek için Suudi Kralı Selman'a telefon açmıştı.



Rapora göre tekstil ürünleri ve kimyasal taşıyan 80 Türk kamyonunun Duba Limanı'nda bekletilmesi de Prens Selman'ın planı dâhilinde gerçekleşti.



Ayrıca haber sitesinin iddia ettiğine göre Türkiye'de üretilen meyve ve sebzeleri içeren 300 konteyner da Cidde Limanı'nda tutuluyor.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Katar Emiri Şeyh Temim ile birlikte zirveden çıkarılanlar listesine eklenmişti.



ulusal.com.tr

