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Son dakika haberleri... Instagram neden çöktü (3 Temmuz 2019 Çarşamba Facebook, Instagram ve WhatsApp neden girilemiyor, Instagram'da fotoğraflar neden açılmıyor)

Sosyal medya devleri Facebook, Instagram ve WhatsApp'a birçok ülkeden erişim sağlanamadı. Almanya, İtalya, İngiltere, İtalya ve Hollanda'da çoğu kişinin uygulamalara girilemediği belirtildi. Türkiye'de kullanıcılar, Instagram'da hikayeler bölümüne erişemezken paylaşılan fotoğraflar da görüntülenemiyor

Son dakika haberleri... Instagram neden çöktü (3 Temmuz 2019 Çarşamba Facebook, Instagram ve WhatsApp neden girilemiyor, Instagram'da fotoğraflar neden açılmıyor)

Sosyal medya devleri Facebook, Instagram ve WhatsApp'a birçok Avrupa ülkesinden erişim sağlanamadı.

Avrupa'dan çoğu vatandaşın hizmetlere erişilemediği ifade edilirken birçok ülkenin problemden etkilendiği aktarıldı.

Almanya, İtalya, İngiltere, İtalya ve Hollanda'da çoğu kişinin uygulamalara erişemediği belirtildi.

İngiltere'de problemin yoğun bir şekilde yaşandığı bildirildi.

Aynı anda Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çökmesine dair bir açıklama yapılmadı.

TÜRKİYE'DE DE SORUN VAR

Türkiye'de kullanıcılar, Instagram'da hikayeler bölümüne erişemezken paylaşılan fotoğraflar da görüntülenemiyor.

ulusal.com.tr





Etiketler; #whatsapp #ınstagram #facebook
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