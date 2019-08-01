Son dakika haberleri... İnternete RTÜK denetimi! Netflix, BluTV ve Puhutv gibi internetten yayın yapan platformlar hakkında flaş karar

Dijital yayıncılığı getirilen RTÜK denetimi ile ilgili yönetmelik resmen yürürlükte. Bu kapsamda Türkiye’de internet üzerinden yayın yapan tüm platformlar da artık RTÜK kurallarına tabi olacak

İnternet üzerinden yayın yapan kuruluşlar, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun denetimine alındı.



Yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yeni düzenlemeyle Netflix, BluTV ve Puhutv gibi internet televizyonları RTÜK'e bağalndı.



Bu ve benzeri tüm kuruluşlar RTÜK’ten lisans almadan hizmet veremeyecek. Platformlar tamamı eğer yoksa Türkiye’de şirket kurmak zorunda kalacak.



Ayrıca tüm içerikler RTÜK tarafından denetlenecek.



RTÜK, lisansı bulunmayan yayın hizmetlere erişimin engellenmesine karar verilebilecek.



ulusal.com.tr