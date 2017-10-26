Irak Başbakanı İbadi,"Referandumun dondurulmasını kabul etmiyoruz. Bunun iptalini ve anayasaya uyulmasını istiyoruz" dedi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumunun sonuçlarını dondurma teklifini kabul etmediklerini, referandumun iptalini istediklerini belirtti.



Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İbadi'nin resmi ziyaret için gittiği İran'ın başkenti Tahran'daki açıklamalarına yer verildi.



IKBY'nin gayrimeşru referandumunun terör örgütü IŞİD ile mücadelenin sürdüğü döneme denk getirildiğini ifade eden İbadi, "Yapılmaması için uyardık ancak çabamız boşa çıktı. Referandumun dondurulmasını kabul etmiyoruz. Bunun iptalini ve anayasaya uyulmasını istiyoruz." dedi.



İbadi, merkezi yönetim güçlerinin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde kontrolü Peşmerge'den almasına ilişkin ise, "Federal yönetim otoritesinin sağlanması tüm Iraklılar için zaferdir. Stratejimiz, bu bölgeleri devlet yönetimine katmaktır." ifadelerini kullandı.



IKBY, son gelişmeler üzerine Irak hükümetine, 25 Eylül'de yapılan gayrimeşru referandumun sonuçlarının dondurulması ve anayasa temelinde diyaloğa başlanması teklifi sunmuştu.