Son dakika haberleri... Irak Erbil'de restorana silahlı saldırı! 1 Türk diplomat şehit oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu. AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar, yemek yemek için gittikleri restoranda silahlı saldırıya uğradı. Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur." denildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, saldırıyla ilgili "Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir." dedi. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Olayın ayrıntılarını takip ediyoruz" denildi. Erbil Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Erbil'deki bir restoranda bugün gerçekleşen silahlı saldırıda bir Türk diplomat ve bir Irak vatandaşı hayatını kaybetti, bir vatandaş yaralandı" denildi. Saldırının gerçekleştiği restoranın sahibi, sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırganın doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtığını söyledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir." açıklaması yaptı. Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, saldırıyla ilgili "Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve aziz Milletimize sabırlar diliyorum. Menfur saldırının faillerinin bulunmasının takipçisi olacağız." paylaşımı yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'deki saldırıyla ilgili Bağdat ve Erbil ile temas halinde olduklarını gerekirse heyet gönderileceğini bildirdi. Çavuşoğlu, saldırının 3 kişi tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu.



AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar, yemek yemek için gittikleri restoranda silahlı saldırıya uğradı.



Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı.



Saldırı sonucu bir Türk diplomat olay yerinde şehit oldu. Saldırıda bir Irak vatandaşı da hayatını kaybetti.



Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi.



Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.



Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Erbil'deki bir restoranda bugün gerçekleşen silahlı saldırıda bir Türk diplomat ve bir Irak vatandaş hayatını kaybetti, bir vatandaş yaralandı." bilgisi verildi.



Açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan diplomatların can güvenliğinin korunacağı, bölgenin huzurunun kaçmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.



RESTORANIN SAHİBİ KONUŞTU



Yerel medyaya konuşan saldırının gerçekleştiği restoranın sahibi, sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırganın doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtığını söyledi.



ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama yaptı.



Erdoğan, şunları söyledi:



"Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum.



Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir."



ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'deki saldırıyla ilgili Bağdat ve Erbil ile temas halinde olduklarını gerekirse heyet gönderileceğini bildirdi.



Çavuşoğlu, saldırının 3 kişi tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.



DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanlığı, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.



Bakanlık açıklamasında şunlar denildi:



"Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur.



Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir.



Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz."



CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.



Kalın, şunları ifade etti:



"Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.



Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı.



Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir."



ÖMER ÇELİK'TEN İLK AÇIKLAMA



Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisinin Başkonsolosluğumuzun dışında uğradığı silahlı saldırı neticesinde şehit olduğunu öğrendik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.



IRAK DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA



Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Olayın ayrıntılarını takip ediyoruz" denildi.



BAĞDAT BÜYÜKELÇİSİ YILDIZ'DAN AÇIKLAMA



Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.



Yıldız, şunları belirtti:



"Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve aziz Milletimize sabırlar diliyorum.



Menfur saldırının faillerinin bulunmasının takipçisi olacağız."



ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA



TBMM Başkanı Mustafa Şentop da saldırıya tepki gösterdi.



Şentop, "Türkiye’nin millî çıkarları doğrultusunda uyguladığı politikaları ve terörle mücadelesini taşeron örgütlere havale edilen saldırılarla engelleyebileceğini düşünenler, yanıldıklarını er geç anlayacaklardır. Türkiye, mücadelesinde haklıdır, güçlüdür ve kararlıdır." ifadelerini kullandı.





VATAN PARTİSİ'NDEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI



Vatan Partisi Erbil'de düzenlenen saldırı sonrası baş sağlığı mesajı yayınladı.

Açıklamada, "Erbil'de düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan diplomatımızın ailesine, Dışişleri camiasına ve bütün Milletimize baş sağlığı diliyoruz. Hiçbir alçak saldırı, Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığını azaltamayacaktır." ifadelerine yer verildi.



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