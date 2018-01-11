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Son dakika haberleri: Irak'ın başkenti Bağdat'ta deprem

Irak'ın başkenti Bağdat'ta şiddetli bir deprem hissedildiği aktarıldı. İran'dan da hissedilen depremin şiddetinin 5.5 olduğu ilk açıklamalar arasında yer aldı.

Son dakika haberleri: Irak'ın başkenti Bağdat'ta deprem

Irak'ın başkenti Bağdat'ta şiddetli bir deprem hissedildiği aktarıldı.

İran'dan da hissedilen depremin şiddetinin 5.5 olduğu ilk açıklamalar arasında yer aldı.

Etiketler; #ırak #bağdat #deprem
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