Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyi Metina'ya hava harekatında 8, Pençe-2 harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirildi." açıklaması yaptı. Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.



MSB, hava harekatının Pençe harekatıyla koordineli olarak gerçekleştirildiğini belirtti.



Harekatta 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



MSB'nin açıklamasında, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.



PENÇE-2 HAREKATINDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu.



ulusal.com.tr



