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Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit 6 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Pençe-2 Harekâtı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş beşi hafif olmak üzere altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit 6 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Irak'ın kuzeyinde 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin de yaralandığı açıklandı.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Pençe-2 Harekâtı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş beşi hafif olmak üzere altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bölgedeki operasyonlara hava destekli olarak aralıksız devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır,  yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #asker #şehit
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