Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde 4, Çukurca'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.



Bakanlık, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.



Harekatlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



MSB'nin açıklaması şöyle:



"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi."



ÇUKURCA'DA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



ulusal.com.tr