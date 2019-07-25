Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde 4, Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

IRAK'IN KUZEYİNDE 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.
VAN ERCİŞ KIRSALINDA 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı tarafından da "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Van Erçiş ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu’nda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." açıklaması yapıldı.
ulusal.com.tr
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