Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu
Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu
Altının ons fiyatı son 6 yılın zirvesinde
Altının ons fiyatı son 6 yılın zirvesinde
Hakan Atilla'nın temyiz duruşması ekimde yapılacak
Hakan Atilla'nın temyiz duruşması ekimde yapılacak
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde 4, Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı da Van Erciş kırsalında 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde 4, Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
IRAK'IN KUZEYİNDE 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

VAN ERCİŞ KIRSALINDA 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından da "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Van Erçiş ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu’nda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." açıklaması yapıldı.

ulusal.com.tr
Etiketler; #ırak #van #erciş #terörist
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.