Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde 5, Uludere'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MSB'nin açıklamasında "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.
İçişleri Bakanlığı da "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Şırnak-Uludere ilçe kırsalında bugün, İl @Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2⃣ terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." bilgilerini paylaştı.
ulusal.com.tr
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 5 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı da Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.