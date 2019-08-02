Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde 5, Uludere'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 5 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı da Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.



MSB'nin açıklamasında "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.



İçişleri Bakanlığı da "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Şırnak-Uludere ilçe kırsalında bugün, İl @Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2⃣ terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." bilgilerini paylaştı.



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