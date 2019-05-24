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Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde çatışma: 1 asker şehit

Irak kuzeyinde devam eden operasyonlar esnasında 24 Mayıs 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde çatışma: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Irak kuzeyinde devam eden operasyonlar esnasında 24 Mayıs 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ile atış altına alınmıştır. Bölgede hava destekli operasyonlara devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet,  kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #msb #asker #şehit
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