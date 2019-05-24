Irak kuzeyinde devam eden operasyonlar esnasında 24 Mayıs 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün şehit olduğunu duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir askerin şehit olduğunu açıkladı.



MSB'nin açıklaması şöyle:



"Irak kuzeyinde devam eden operasyonlar esnasında 24 Mayıs 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.



Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ile atış altına alınmıştır. Bölgede hava destekli operasyonlara devam edilmektedir.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."



ŞEHİDİN ADI VE SOYADI



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün şehit olduğunu duyurdu.



AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başsağlığı mesajı yayınladı.



Akar, mesajında "Silah arkadaşımız, 24 Mayıs 2019 tarihinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr



