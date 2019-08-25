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Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde çatışma: 3 şehit, 7 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada 3 askerimizin şehit olduğunu, 7 askerimizin yaralandığını duyurdu

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde çatışma: 3 şehit, 7 yaralı
 Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı bildirildi.

Yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ulusal.com.tr
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