Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyindeki  Haftanin ve Metina bölgelerine hava harekatları: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi" açıklaması yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendiğini açıkladı.



MSB, harekatların Pençe Harekâtı ile koordineli olarak yapıldığını ifade etti.



Harekatlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Bakanlık açıklaması şöyle:



"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi."



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