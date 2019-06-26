Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.



Harekatta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



MSB'nin açıklaması şöyle:



"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi."



ulusal.com.tr



