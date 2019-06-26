banner1005
Doğu Perinçek'ten çarpıcı açıklama
Doğu Perinçek'ten çarpıcı açıklama
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Harekatta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #metine #hakurk #pençe harekatı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.