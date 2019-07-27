Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 4, Haftanin'de 2 Bitlis Tatvan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi." açıklaması yaptı. İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin yaptığı son açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." bilgisi verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.



Harekat kapsamında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.



MSB'nin açıklamasında "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.



72 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 72 oldu." denilmişti.



BİTLİS TATVAN'DA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



MSB'nin yaptığı son açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." bilgisi verildi.



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