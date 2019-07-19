Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine hava harekatları: 6 terörist etkisiz hale getirildi

S-400 SEVKİYATI DEVAM EDİYOR
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor." açıklaması yaptı.
MSB: 6 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ayrıca, MSB, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık açıklamasında "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.
ulusal.com.tr
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