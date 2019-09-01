Irak'ın kuzeyine, Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine yönelik Pençe Harekatı'yla koordineli hava harekatında PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.



Harekatta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Böylece bugünkü hava harekatlarında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin sayısı 9 oldu.