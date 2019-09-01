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Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine, Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine yönelik Pençe Harekatı'yla koordineli hava harekatında PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

 Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Böylece bugünkü hava harekatlarında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin sayısı 9 oldu.

Etiketler; #pençe harekatı #etkisiz hale getirildi #5 terörist
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