Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyine operasyon: Hava harekatında 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Belirlenen hedefler tek tek imha edildi.



Türk Silahlı Kuvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu.



Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.



Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı. Açıklamada 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



ulusal.com.tr