Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de deprem
AK Partili isimden Cüneyt Cebenoyan mesajı
AK Partili isimden Cüneyt Cebenoyan mesajı
Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dan Kaz Dağları paylaşımı
Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dan Kaz Dağları paylaşımı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyine operasyon: Hava harekatında 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyine operasyon: Hava harekatında 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Belirlenen hedefler tek tek imha edildi. 

Türk Silahlı Kuvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu. 

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı. Açıklamada 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #terörist #pençe harekatı #ırak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.