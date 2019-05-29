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Son dakika haberleri... Irak kuzeyi Hakurk'a Pençe Harekatı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu." açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... Irak kuzeyi Hakurk'a Pençe Harekatı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a başlatılan Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı artıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekatta 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. 

Böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu."

ulusal.com.tr

Etiketler; #msb #ırak kuzeyi #hakurk
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