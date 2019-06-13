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Son dakika haberleri... Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu." açıklaması yapıldı

Son dakika haberleri... Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu." açıklaması yapıldı.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca, bakanlık "Mardin/ Nusaybin ve Bingöl/ Adaklı bölgelerinde devam eden operasyonlarda icra edilen hava harekâtları ile 4 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." bilgilerini paylaştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #hakurk
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