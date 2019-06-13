Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu." açıklaması yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu." açıklaması yapıldı.



4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Ayrıca, bakanlık "Mardin/ Nusaybin ve Bingöl/ Adaklı bölgelerinde devam eden operasyonlarda icra edilen hava harekâtları ile 4 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi." bilgilerini paylaştı.



ulusal.com.tr