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Son dakika haberleri... Irak kuzeyinde Pençe Harekâtı'nda yaralanan Raşit Aydın ve Mehmet Taşhan şehit oldu

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtı'nda yaralanan Piyade Teğmen Raşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan şehit oldu

Son dakika haberleri... Irak kuzeyinde Pençe Harekâtı'nda yaralanan Raşit Aydın ve Mehmet Taşhan şehit oldu

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtı'nda yaralanan Piyade Teğmen Raşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle; 
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında, 29 Mayıs 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda yaralanan iki kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
 
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ırak #hakurk
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